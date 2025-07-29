شكرا لقرائتكم خبر عن آل الزايدي يكشفون رسمياً عن مصير الشيخ الزايدي المحتجز في المهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف أحد الشخصيات المقربة من الشيخ والقيادي في مليشيا الحوثي محمد بن أحمد الزايدي المحتجز في المهرة تفاصيل جديدة بشأن مصير الشيخ الزايدي

وقال الناشط زايد الزايدي أنه لاصحة للأخبار المتداولة عن الأفراج لشيخ محمد بن أحمد الزايدي

موضحاً أن كل الأخبار كذب واشاعات وأنه لا يزال في مكان التوقيف

هذا وكانت قد نفت مصار في وقت سابق محافظة #المهرة اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله حول الإفراج عن الشيخ القبلي الموالي للحوثيين، محمد الزايدي.. مؤكدة بإن تلك الأخبار غير صحيحة.

وكشفت المصادر، أن الزايدي لايزال في مكان التوقيف، وما اثير حول أنه في ضيافة أحد مشائخ المهرة، غير صحيح أيضًا، فهذا الشيخ لا يتواجد في المهرة وهو في عُمان حاليًا.

وعن اتفاق الإفراج عن الزايدي للعلاج، بضمانة وضع أحد أقاربه في السجن كرهينة، كما اُشيع، قالت المصادر أن ذلك طرح كمقترح، لكن محافظ المهرة رفضه رفضًا قاطعًا.

وأشارت المصادر: ''ومع ذلك اذا تم التوصل إلى حل مع أولياء الدم (في إشارة الى الضباط الذي استشهدوا في الكمين الغادر يوم القبض على الزايدي) فربما يتم الإفراج عنه، لكن إلى الآن لا يوجد شيء

