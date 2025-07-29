شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الإعلان قبل قليل عن إلقاء القبض على بنت الرئيس في القاهرة بمصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال هيثم حمد الله محامي الفنانة وفاء عامر إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مروة صاحبة حساب "بنت مبارك" لاتهامها للفنانة بالتورط في قضايا تجارة أعضاء بشرية.

وجاء ذلك بعدما قررت الفنانة وفاء عامر تحريك دعوى قضائية ضد تيكتوكر، تدعى مروة وتعرف على منصات التواصل بلقب "بنت مبارك"، بعد نشرها مقاطع فيديو، تتهم الفنانة بالتورط في قضايا تجارة أعضاء بشرية، وتشهر بسمعتها.

وأكدت وفاء عامر أنها حررت 4 بلاغات رسمية حتى الآن أمام الجهات المختصة، شملت اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والإساءة المتعمدة، والتشهير بشخصية عامة دون دليل، وهو ما اعتبرته وفاء عامر تجاوزا خطيرا لا يمكن السكوت عنه.

وأوضحت الفنانة وفاء عامر أن ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة، لافتة إلى أنه يمثل محاولة للنيل من سمعتها واسمها التي بنته على مدار سنوات طويلة من العمل الفني.

ووجهت وفاء عامر رسالة لجمهورها، باكية: "أنا بحبكم وبحترم عقولكم وخدمت في المهنة اللي بحبها، عملت أدوار حلوة بيكم، وأنا معملتش حاجة تزعلمك، ولازم تبقوا واثقين فيا وعارفين أوي أني بحترم الفن والفن شيء راقي".

وتابعت: "عايزه أوجه رسالة لكل زملائي كلكم على رأسي وبحبكم وكلنا في ضهر بعض وان شاء الله دايما مع بعض".

