عدن - ياسمين التهامي - اغتيال نجل شقيق محافظ شبوة السابق في حبان يُشعل الغموض

أفادت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء بمقتل صقر ناصر بن عديو، نجل شقيق محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو، برصاص مسلحين مجهولين في مديرية حبان بمحافظة شبوة، شرقي اليمن.



هذه الحادثة تثير تساؤلات حول دوافعها وهوية الجناة في منطقة تشهد توترات متزايدة.



ووقع الاغتيال المباغت في أحد الأسواق الشعبية بمدينة حبان، حيث كان الضحية متواجدًا.

وبحسب المصادر، أطلق المسلحون النار عليه بشكل مباشر، ثم لاذوا بالفرار على متن مركبة، تاركين وراءهم تساؤلات حول هويتهم ودوافعهم الحقيقية وراء هذه الجريمة النكراء.

يأتي هذا الاغتيال في سياق تشهده محافظة شبوة من تقلبات أمنية وسياسية، وتصاعد لوتيرة الاغتيالات التي تستهدف شخصيات بارزة أو مرتبطة بجهات سياسية وعسكرية.

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة حتى الآن، مما يزيد من حالة الغموض والترقب في المحافظة.