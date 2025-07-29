شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة ترفع مكافأة القبض على زعيم القاعدة في اليمن إلى 10 ملايين دولار والان مع التفاصيل

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية المكافأة المعروضة للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على سعد بن عاطف العولقي، زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP) المتواجد في اليمن، لتصل إلى 10 ملايين دولار.



ويعد العولقي قائد إرهابي مطلوب للعدالة حيث أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة (Rewards for Justice) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن هذا الرفع في المكافأة، داعيًا أي شخص لديه معلومات عن العولقي، المعروف أيضًا باسم سعد محمد عاطف، إلى التواصل معهم. ويُشير البلاغ إلى أن العولقي قاد هجمات ضد الولايات المتحدة ونفذ عمليات خطف استهدفت رعايا أمريكيين وغربيين في اليمن.

كما دعا العولقي إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها بصفته أمير تنظيم القاعدة، المصنف أمريكيًا "منظمة إرهابية"، والأمير السابق للتنظيم في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

من 6 إلى 10 ملايين تصعيد في البحث عن العولقي هذا الارتفاع في المكافأة يأتي بعد أن كانت الولايات المتحدة قد عرضت في نوفمبر 2022 مبلغ 6 ملايين دولار مقابل معلومات عن العولقي.



وقال البرنامج: "لقد قمنا بزيادة المكافأة المعروضة للحصول على معلومات حول هذا القائد الإرهابي، ساعدونا في العثور عليه".

وكان العولقي قد أصدر في أوائل يونيو الماضي تهديدات ضد شخصيات أمريكية بارزة، منهم الرئيس دونالد ترامب، ونائبه جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، بالإضافة إلى الملياردير إيلون ماسك.



كما حرض على اغتيال قادة في مصر والأردن ودول الخليج العربي، وذلك على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

يتولى العولقي قيادة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية منذ مارس 2024، خلفًا للزعيم السابق خالد باطرفي الذي توفي متأثرًا بمرض خبيث.