عاجل: تحسن كبير في اسعار الصرف الريال السعودي يقترب من العودة الى حاجز 600

عدن - ياسمين التهامي - شهد الريال اليمني خلال الأيام القليلة الماضية تحسناً ملحوظاً أمام الريال السعودي، مقارنة بما كان عليه خلال الأسابيع الماضية.

وكان سعر صرف الريال السعودي قد استقر لفترة عند *757 ريالاً للشراء و760 ريالاً للبيع*، قبل أن يبدأ بالانخفاض تدريجياً.

وبحسب مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن، سجّل سعر الصرف اليوم *715 ريالاً للشراء و725 ريالاً للبيع*، وهو تحسن يُعد الأكبر منذ أشهر، ما يعكس مؤشرات إيجابية مؤقتة في سوق الصرف.

يأتي هذا التحسن في ظل إجراءات حكومية متواصلة للحد من التدهور الاقتصادي وتحقيق نوع من الاستقرار النقدي.
 

