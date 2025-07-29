شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لاول مرة عن اعلان مقتل طارق صالح في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت القيادية بحزب المؤتمر حنان حسين عن تفاصيل اعلان مقتل طارق صالح عقب اغتيال الزعيم بصنعاء

وقالت حنان حسين:إعلان مقتل العميد طارق صالح .

وبيان النعي كان عمل امني واستخباراتي من اجل التمويه عليه وتسهيل خروجه من صنعاء . .

واضافت:بعث لي يحيى صالح البيان للقيام بنشره للتمويه على عملية اخراج طارق من صنعاء وبعدها اتصل بي الاخ محمد العماد وقال انني صرت اقوم بعمل استخباراتي وامني وانه يكلمني من مكتب الصماد ومتوعدا باعتقالي.

واختتمت:ابلغت يحيى صالح بذلك وقال الساعة كم الان قلت له ٤ العصر قال اذا جاءت الساعة ٦ وانتي لم تخرجي فلن تخرجي من صنعاء وبعدها تحركت مع اسرة الى عدن وجلست هناك ٤ ايام .

