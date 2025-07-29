شكرا لقرائتكم خبر عن السامعي في هجوم ناري على الحوثيين: دمروا الدولة ويرتكبون أفظع الجرائم ورحيلهم قادم لا محالة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن عضو المجلس السياسي الأعلى التابع للمليشيات الحوثية الإرهابية سلطان السامعي، هجومًا نارياً على قيادة المليشيات الحوثية متهمًا إياهم بارتكاب جرائم جسيمة بحق المواطنين وتدمير مؤسسات الدولة.

ونشر السامعي تدوينة عبر صفحته بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وصف فيها تلك القيادات بـ"المزريين"، مؤكدًا أنهم "لا يكتفون بنهب ما تبقى من قدرات الدولة، بل يرتكبون أفظع جرائم الظلم"، متوعدًا برحيلهم "إلى السجون هذه المرة".

تصريح السامعي يكشف تصاعد التصدّعات داخل بنية جماعة الحوثي، ويعكس حالة الاحتقان الداخلي في ظل ما يعيشه اليمن من أزمة اقتصادية خانقة وتدهور معيشي حاد.

وتزامن هذا التصريح مع تزايد الضغوط الشعبية والسياسية على سلطة المليشيات الحوثية في صنعاء لإجراء إصلاحات حقيقية، وسط تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتوسع دائرة الغضب الشعبي من الجماعة.