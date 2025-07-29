شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحبوا النبي محدش ينشر حاجة ليّا بجسمي...سما المصري تنهار بالبكاء و تعلن توبتها وارتداء الحجاب "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة سما المصري توبتها، وارتداء الحجاب، واعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي، وإغلاق حساباتها على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك.

وقالت خلال مقطع فيديو وهي تبكي: "اللي عنده حاجة وحشة أو فيديو لي وحش يشيله، استروا عليا ربنا يخليكم، اللي عنده فيديو عريان لي يشيله أنا مش عارفة أعيش، ربنا شاهد علي، أنا كل يوم بقول هبقى كويسة ويجي الشيطان يوسوس لي بالليل، أنا تعبانة".

وأضافت: "لو سمحتوا ربنا يخليكم ويخلي لكم عيالكم شيلوا أي حاجة وحشة لي ، أنا خلاص ربنا تاب علي، أنا خلاص مش هبين شعري تاني ولا هبين جسمي تاني ، لو بتحبوا النبي محدش ينسى لي حاجة بجسمي ، ساعدوني ، أنا هقعد أشيل كل حاجة دلوقتي".