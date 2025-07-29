شكرا لقرائتكم خبر عن قراءة ناقدة في رواية "العربية"...توكل كرمان تكشف خفايا المعركة الأخيرة لصالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علّقت توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام للعام 2011، على ما ورد في الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة "العربية" تحت عنوان #المعركة_الأخيرة، والذي تناول اللحظات الأخيرة للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، معتبرة أن ما قاله نجله مدين علي عبدالله صالح في الوثائقي "أول اعتراف صريح بالحقيقة".

وقالت كرمان في منشور لها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "مدين علي عبدالله صالح قال الحقيقة حول مصرع والده، قتل فارًّا بعد أن خان الجمهورية وأسقطها على أمل أن يعيده التحالف إلى الحكم. أخيرًا وجدنا واحدًا من عائلة عفاش جديرًا بالاحترام."

ويُعد هذا التعليق الأول من نوعه من شخصية يمنية بارزة على ما جاء في الوثائقي، الذي تضمّن شهادات حصرية من أفراد عائلة صالح وقيادات كانت مقربة منه في أيامه الأخيرة، قبل مقتله على يد جماعة الحوثي في ديسمبر 2017.

وقد أثار الوثائقي تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا في ظل تسليطه الضوء على كواليس الانهيار السريع لتحالف صالح مع الحوثيين، ومصير أفراد عائلته بعد مقتل زعيم المؤتمر الشعبي العام.