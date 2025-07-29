الارشيف / اخبار اليمن

منطقة بعدن تطالب بالانفصال

منطقة بعدن تطالب بالانفصال

عدن - ياسمين التهامي - �الب اهالي منطقة البساتين بعدن بالانفصال عن دارسعد
وبحسب مواطنون المنطقة تفتقر لكل الخدمات بما فيها الطرقات رغم انهم يدفعون الضرائب لدارسعد الا ان المامور لايكلف نفسه بالنزول او تنفيذ مشاريع
ودعا المواطنون الى تحويل البساتين لمديرية لتتمكن من الحصول على الخدمات
