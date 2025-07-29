شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة بعدن تطالب بالانفصال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �الب اهالي منطقة البساتين بعدن بالانفصال عن دارسعد

وبحسب مواطنون المنطقة تفتقر لكل الخدمات بما فيها الطرقات رغم انهم يدفعون الضرائب لدارسعد الا ان المامور لايكلف نفسه بالنزول او تنفيذ مشاريع

ودعا المواطنون الى تحويل البساتين لمديرية لتتمكن من الحصول على الخدمات