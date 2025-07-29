شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق من يكون وماهو السبب...ترامب يعطي رقم هاتفه الشخصي لزعيم عربي فقط! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت صحيفة بوليتيكو، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس دونالد ترامب فاجأ زعماء عالميين بإعطائهم رقم هاتفه الشخصي للتواصل معه، وحثهم على الاتصال به ببساطة.

وجاء في الصحيفة: "أصبح ميل ترامب إلى المحادثات الودية المتكررة، غير الرسمية في كثير من الأحيان، جزءا لا يتجزأ من شخصيته. على سبيل المثال، في أوائل مارس، استخدم ستارمر (رئيس الوزراء البريطاني) تطبيق واتساب أب للكتابة لترامب طالبا منه إنعاش علاقته مع زيلينسكي وإعادتها إلى الوضع الطبيعي".

ونوهت الصحيفة بأن قائمة الزعماء الذين لديهم مثل هذا التواصل الوثيق مع الرئيس ترامب تشمل أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مصدر مطلع للصحيفة، إن عرض ترامب ربما أربك البعض في البداية، لكن الآن أصبح رؤساء الدول الذين يريدون الحفاظ على علاقة طيبة مع الرئيس الأمريكي يتصلون به ويرسلون له رسائل نصية بانتظام.

المصدر: نوفوستي