ضحى بحياته دفاعا عن قائده.. الكشف عن الحارس الشخصي لعلي صالح الذي قتل بالهجوم على منزله في صنعاء

عدن - ياسمين التهامي - �ال الضابط احمد الاشول:كان بإمكانه يجلس في بيته وسيارتة الفخمه ويعيش طبيعي، هو من أسرة تمتلك أراضي ومزارع في صنعاء لولد الولد ، أغلب منطقة عصر يمتلكوا  مزارع فهم أبناء تلك المنطقه وتوارثوها
واضاف:ومع ذلك لا صدّق ضغوط ،ولا صدّق تهديدات ، ولا انسحب ، ولا ترك قائدة وكان من أول من استشهد في الثنية وخرج في محاولة لصد التقدم ، 
واختتم:ومش عارف هل بينتبهوا لأسرته وأبنائه أو منسيين ،حسين الحميدي الحارس الجسدي لعلي عبدالله صالح
