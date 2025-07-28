شكرا لقرائتكم خبر عن من هي الطالبة مريم عبدالرقيب ، الأولى على مستوى الجمهورية في القسم العلمي بالثانوية العامة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الطالبة مريم عبدالرقيب أحمد علي، إحدى طالبات مدارس سماء عدن النموذجية.، وعُرفت منذ بداياتها بتفوقها، وذكائها الحاد ، واجتهادها اللافت، حتى أصبحت من الطالبات المتألقات في كل المراحل الدراسية. وقد اعتادت على تحقيق المراكز الأولى في مسيرتها التعليمية، ولم يكن ذلك إلا ثمرة مثابرتها وطموحها العالي.

تميزت الطالبة مريم بأخلاق رفيعة، وهدوءٍ ملحوظ، وانضباطٍ والتزامٍ أكاديمي وأخلاقي جعلها محط احترام وتقدير من جميع معلماتها وزميلاتها، وإدارة المدرسة.

ويأتي هذا التفوق امتدادًا لعراقة التميز في أسرتها المثالية المعروفة بتفوق أبنائها وبناتها. فشقيقتها الصغرى، الطالبة المبدعة مودة عبدالرقيب، حازت على لقب بطل العرب في الرياضيات الذهنية لأكثر من عام، كان آخرها العام الماضي، خلال البطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، والتي شاركت فيها ضمن فريق مدارس سماء عدن، وقد كُرّمت من قبل معالي وزير التربية والتعليم.

أما شقيقها الطالب محمد عبدالرقيب، فقد كان من ضمن الفريق الفائز بلقب بطل العرب في البطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي التي أُقيمت هذا العام في تونس، ممثلا لمدارس سماء عدن النموذجية وله عددا من المشاركات والنجاحات في عدد من البطولات العربية والدولية

وبذلك، توّجت مريم مسيرة التميز والنجاحات بهذا الإنجاز العظيم بفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في القسم العلمي، وهو تشريف كبير لها ولأسرتها التي كانت دومًا داعمة ومشجعة لها، ومصدر فخر واعتزاز كبير لمعلماتها ومدرستها مدارس سماء عدن النموذجية، التي كانت حاضنةً لهذا التميز وصانعةً لهذا المجد.

نسأل الله لها التوفيق ، وهي تستعد لخوض غمار التعليم الجامعي، لتنضم إلى قافلة المتفوقين والمبدعين الذين نأمل وكلنا ثقة بتوفيق الله بأن يكون لهم شأن في خدمة و بناء ونهضة وطننا العزيز

