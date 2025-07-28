شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع المصرفي...سيطرة غير مسبوقة تعيد تشكيل موازين القوى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �الت جماعة الهاكرز التي تطلق على نفسها اسم S4uD1Pwnz التي نفذت عمليات هجوم سيبراني على سيرفرات الإتصالات في صنعاء في ال24 من يوليو أنها تمكنت من العثور على عدد من المواقع الحساسة المرتبطة بالميليشيا، ومنها "البنك المركزي، ياه موني، بنك الأمل، بنك الكريمي، بنك التمكين، وي كاش، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، ون كاش".

وعثرت على منافذ الخطوط الأرضية فايبر و ADSL، وتمكنوا من الدخول بأعلى الصلاحيات وقطع جميع الاتصالات للشبكات الداخلية وجميع الخدمات، أي تم تدمير الجهاز بشكل كامل وضبط المصنع، ويتوقعون حدوث مشاكل في الأنترنت في صنعاء الساعات المقبله حسب ما تم نشره