كان ملثما ويقود السيارة لوحدة.. جندي يوقف الرئيس صالح بعد منتصف الليل في صنعاء

عدن - ياسمين التهامي - �وى جندي بقوات النجدة عن ايقافه الرئيس صالح بشارع جمال بصنعاء عام ٢٠٠٥م

وقال الجندي ماجد:كانت الساعة ١٢ الليل اوقفت سيارة مرسيديس بدون ارقام يقودها شخص ملثم طلبت منه الرخصه ورخصة السلاح وقال بانه لايوجد وخلال الحديث معه قدم ١٠٠ الف رشوة رفضتها وقلت له الرئيس مش مقصر وبستلم راتب ٢٠ الف وكان رده بالضحك.

واضاف:بعدها قال عرفتنا؟ قلت له صوتك مش غريب بعدها قال انا الرئيس رد عليه مالك ياعبده رئيس لو كنت الرئيس كان موكبك من شارع جمال الى خولان فضحك الرئيس وبعد الحاح عليه ابعد المشدة وكان علي عبدالله صالح يقود السيارة لوحده بعدها ضربت له التحية وقلت له سيدي الرئيس ماعرفتك سامحنا واشاد بموقفي وبعدها جاءت سيارة مرسيديس اخرى كان على متنها مرافقيه وذهب وابلغت قائد النجدة والمعسكر وسخروا مني

واختتم:ثاني يوم اتصلت الرئاسة الى النجدة وطلبتني ورحت والتقيت بمدير مكتبه الانسي وبعدها دخلنا على الرئيس صالح الذي اشاد بماقمت به وشكرنا وحط بجيبي ٥٠ الف وانا شفتها وقالي قليل؟ قلت له مادام ابو الف تمام فكتب لي شيك ب٢٥٠ الف وقالي سيتم ترقيتك بالداخلية وثاني يوم التقيت بوزير الداخلية ورفعني ٣ درجات وقدم لي ٥٠ الف وشهادة تقديرية وبعدها التقيت بقائد النجدة وقدم لي ٥٠ الف وشهادة تقديرية

