للقضاء على الحوثيين...الكشف عن ترتيبات لتشكيل قوات بقيادة مدين صالح

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر سياسية وعسكرية مطلعة أن ترتيبات تجري حاليًا لإطلاق تشكيل عسكري جديد في اليمن، يحمل اسم "الجبهة الوطنية الجمهورية"، ويقوده مدين علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الأسبق، في خطوة تهدف إلى توحيد القوى الجمهورية المناهضة لميليشيا الحوثي، واستعادة المبادرة في معركة استعادة الدولة.

وبحسب المصادر، فإن هذا التشكيل الجديد يأتي بدعم سياسي وإقليمي، ويضم نخبة من الضباط والجنود السابقين في الجيش اليمني، إلى جانب مقاتلين من القبائل والشخصيات المناهضة لمشروع الحوثيين المدعوم من إيران.

وتتركز أهدافه في خوض مواجهة منظمة ومباشرة ضد الحوثيين، ضمن رؤية عسكرية واستراتيجية جديدة تعكس تحولا لافتا في المشهد اليمني المتعثر منذ سنوات.

وأكدت المصادر أن الإعلان الرسمي عن تشكيل "الجبهة الوطنية الجمهورية" سيتم خلال الفترة القريبة القادمة، بعد الانتهاء من الترتيبات الفنية واللوجستية، وسط مشاورات مكثفة تجري مع عدد من القوى السياسية والاجتماعية اليمنية لتأمين غطاء وطني واسع لهذا المشروع.

وسيمثل دخول مدين صالح، نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى المشهد العسكري تطوراً لافتاً، نظراً لما يحمله من رمزية سياسية لدى أنصار النظام السابق، وللعلاقة التاريخية لعائلته مع المؤسسة العسكرية. ويأمل داعمو التشكيل أن يُعيد ذلك الزخم لقوى المؤتمر الشعبي العام وجناحه العسكري، الذي تعرض لضربات موجعة منذ مقتل صالح الأب على يد الحوثيين في ديسمبر 2017.

ومن المتوقع أن ترافق التشكيلات العسكرية حملة إعلامية وسياسية لإعادة تقديم المشروع الجمهوري بوجهه الجديد، والدفع باتجاه حشد شعبي واسع، في ظل تزايد الاستياء الشعبي من سيطرة الحوثيين وتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.