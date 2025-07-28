شكرا لبحثكم عن خبر الفريق الركن محسن الداعري ينال الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حصل الفريق الركن محسن محمد الداعري، وزير الدفاع اليمني، اليوم الإثنين، على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من الأكاديمية العسكرية العليا والاستراتيجية بجمهورية مصر العربية، وذلك عن أطروحته الموسومة بـ"الاستراتيجية المقترحة لمواجهة تداعيات الحروب الصامتة على الأمن القومي العربي".

وتألفت لجنة المناقشة من اللواء الدكتور محمد الدسوقي رئيساً، واللواء أركان حرب الدكتور أسامة إبراهيم عضواً، والأستاذة الدكتورة رنا محمد مشرفة وعضواً.

وأشادت اللجنة بمضمون الأطروحة وما تناولته من نمط جديد من الحروب المعاصرة والمعقدة، ممثلة بالحروب الصامتة، بالإضافة إلى ما قدمته من توصيات واستراتيجيات شاملة للتعامل مع هذه التحديات في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والتكنولوجية.

شهد المناقشة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، وسفير اليمن في القاهرة خالد بحاح، إلى جانب اللواء أحمد محمود صفي الدين مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية للتدريب، واللواء طارق هلال نائب مدير الأكاديمية العسكرية، وعدد من مستشاري مجلس القيادة الرئاسي، والمسؤولين العسكريين، والوزراء السابقين.