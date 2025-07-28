شكرا لبحثكم عن خبر المحرّمي يؤكد أولوية عدن في مشاريع صيانة الطرق ويشدد على التنسيق لتفادي الهدر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، اليوم الإثنين، بالمهندس حسين عوض العقربي، رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، في أول لقاء بعد تعيين العقربي في منصبه.

وجرى خلال اللقاء استعراض خطط الصندوق للمرحلة المقبلة، ومتابعة مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية، وعلى رأسها صيانة كورنيش المحافظ في عدن، والطريق الدولي الساحلي الرابط بين عدن وحضرموت والمهرة، إضافة إلى خط العبر - صافر، وطريق العسكرية - حبيل الجبر الذي يربط عدن بلحج والمحافظات الأخرى.

وشدّد المحرّمي على ضرورة إعطاء العاصمة عدن أولوية قصوى في مشاريع الصيانة، باعتبارها مركزاً إدارياً وخدمياً مهماً، مؤكداً أهمية شمول الطرق الفرعية والرئيسية ضمن الخطط، وتحسين شبكة النقل بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية.

كما ناقش اللقاء ملف ميازين الشاحنات، حيث دعا المحرّمي إلى اعتماد معايير فنية دقيقة لحماية الطرق وضمان سلامة المواطنين. وشدّد على أهمية التنسيق المسبق مع السلطات المحلية والجهات الخدمية لتفادي التداخلات والأعمال العشوائية التي قد تؤدي إلى إتلاف الطرق مجدداً بعد صيانتها.

من جهته، عبّر المهندس العقربي عن شكره للمحرّمي، مؤكداً التزام الصندوق بتنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير الفنية، وبما يخدم المواطنين ويعزز من كفاءة واستدامة البنية التحتية.