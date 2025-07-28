شكرا لبحثكم عن خبر حلف قبائل حضرموت يعرض حل أزمة الكهرباء مقابل منصب المحافظ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن الكعش سعيد سالم السعيدي، الناطق باسم حلف قبائل حضرموت (قيادة الهضبة)، استعداد الحلف لحل أزمة الكهرباء في ساحل حضرموت مقابل تعيينه في منصب محافظ المحافظة.

وأكد السعيدي أن توفير الخدمات مسؤولية الدولة، وليس وسيلة للمكايدات، مضيفاً أن من لا يستطيع تحمل المسؤولية فعليه التنحي. وأوضح أن تزويد المحطات بالمازوت والديزل مسؤولية السلطات وشركة النفط، مشيراً إلى أن الحلف يتلقى نسخاً من الكشوفات لتسهيل مرورها.

كما استشهد ببيان شبابي من المكلا يبرّئ الحلف من التسبب بالأزمة الحالية.