شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء : هجوم سيبراني يستهدف الاتصالات والبنك المركزي والكريمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت جماعة هاكرز عن عمليات هجومها السيبراني على سيرفرات الاتصالات في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال خبير الأمن الرقمي، فهمي الباحث، إن جماعة الهاكرز التي تطلق على نفسها اسم S4uD1Pwnz تبنت تنفيذ عمليات الهجوم السيبراني على سيرفرات الاتصالات بصنعاء في ال24 من يوليو الجاري.





وذكرت جماعة الهاكرز أنها تمكنت من العثور على عدد من المواقع الحساسة المرتبطة بجماعة الحوثي، منها "البنك المركزي اليمني، ياه موني، بنك الأمل، بنك الكريمي، بنك التمكين، وي كاش، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، ون كاش".

وأضافت أنها عثرت على منافذ الخطوط الأرضية فايبر و ADSL، وتمكنوا من الدخول بأعلى الصلاحيات وقطع جميع الاتصالات للشبكات الداخلية وجميع الخدمات، وذكرت أنه تم تدمير الجهاز بشكل كامل وضبط المصنع.

وتوقعت حدوث مشاكل في الأنترنت في صنعاء الساعات المقبلة حسب ما تم نشره.





والخميس أعلنت فرق فنية في صنعاء إفشالها هجوما سيبرانيا استهدف عددا من المواقع في اليمن.

وحسب المصادر فإن الهجوم السيبراني الذي استهدف عددا من المواقع فشل وتم رصد محاولات الاختراق والتعامل معها، مشيرة إلى أنه تم تحديد مواقع الهجوم خارج اليمن.