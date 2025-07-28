شكرا لبحثكم عن خبر وزير الأشغال العامة ورئيس صندوق صيانة الطرق يتفقدان مشروع إعادة تأهيل خط دوار الملعب – جولة السيلة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اطلع معالي وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد العبودي الحريزي، والمهندس حسين عوض العقربي رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور – المركز الرئيسي بالعاصمة عدن، على سير أعمال الإسفلت في مشروع إعادة تأهيل الطريق الرابط بين دوار الملعب وجولة السيلة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن.

المشروع يأتي بتوجيهات من وزارة الأشغال العامة والطرق، ويموّل من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، تحت إشراف وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دولياً في صندوق صيانة الطرق والجسور – عدن.

وخلال الزيارة، قدّم المهندس محبوب حميد، مدير عام وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دولياً، شرحاً عن نسبة الإنجاز، وسير العمل الميداني في المشروع.

وشدد الوزير الحريزي على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ، والالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، مثمناً الأعمال المنجزة وجهود الفرق الفنية في سبيل تخفيف معاناة المواطنين، وتحسين الحركة المرورية في هذا الخط الحيوي الذي يسهم في تسهيل الوصول إلى المرافق الخدمية والأمن الغذائي.

من جانبه، عبّر المهندس حسين العقربي عن تقديره للدعم المقدم من UNOPS، مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحسين البنية التحتية، ويخدم آلاف المستفيدين في المديرية.

رافقهم خلال المهندس عصام المطري مدير عام الإشراف وضبط الجودة والمهندس تقي الشريف مدير عام الدراسات والتصميم والمهندس رامي الشعبي مدير عام الصيانة الطارئة بالمؤسسة العامة للطرق والجسور .