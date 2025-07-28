شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء تنقيبهم عن الذهب...مواطنون في محافظة الجوف يعثرون على مومياء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر مواطنون في محافظة الجوف، على هيكل مومياء بشرية تعود لعجوز طاعن في السن أثناء تنقيبهم العشوائي عن الذهب في منطقة "الواغرة"، في واقعة أثارت ذهول الأهالي وأشعلت موجة من الغضب والقلق على مستقبل الآثار اليمنية.

وبحسب شهود عيان، فقد ظهرت ملامح المومياء بوضوح تام رغم مرور قرون على دفنها، ما يشير إلى ظروف تحنيط فريدة تعود لحضارات قديمة لا تزال طيّ النسيان، فيما أكد مختصون أن المنطقة تحتوي على مواقع أثرية مهمة تتعرض يوميًا للنهب والتخريب بفعل التنقيب العشوائي.

وتسلطت هذه الواقعة الضوء من جديد على الاعتداء السافر الذي تتعرض له الكنوز التاريخية اليمنية، وسط غياب تام للرقابة أو أي إجراءات رسمية لحماية المواقع الأثرية، ما يهدد بطمس حضارة يمنية ضاربة في عمق التاريخ.

وطالب ناشطون بسرعة تدخل الجهات المختصة لوقف هذا العبث ومحاسبة المتورطين، مؤكدين أن ما يحدث في الجوف ليس إلا حلقة جديدة في مسلسل تدمير الإرث الثقافي اليمني، الذي يُنهب على مرأى ومسمع الجميع.