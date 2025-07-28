شكرا لبحثكم عن خبر جامعة عدن تدعو خريجي الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دعت جامعة عدن كافة خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 إلى الإسراع في التسجيل للالتحاق بكليات الجامعة المختلفة للعام الجامعي الجديد 2025/2026، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم لنتائج الثانوية العامة.

وفي هذا السياق عبر الأستاذ الدكتور/محمد عقيل العطاس نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، عن تهانيه الحارة للناجحين، مؤكدًا أن جامعة عدن تفتح أبوابها أمامهم بفرص تعليمية متنوعة تشمل التخصصات العلمية، والأدبية، والتطبيقية، وفقًا لشروط ومعايير القبول المعلنة.

مبينًا أن المرحلة الأولى للتسجيل تستمر خلال الفترة من (22 يونيو إلى 11 سبتمبر) للكليات غير الخاضعة للسنة التحضيرية، تليها المرحلة الثانية من (10 إلى 30 أغسطس) للكليات الخاضعة للسنة التحضيرية وهي كليات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، المختبرات، العلوم الإدارية)، يلي ذلك المرحلة الثالثة من (10 أغسطس إلى 11 سبتمبر) التسجيل للنفقة الخاصة، أما المرحلة الرابعة التسجيل للتعليم الموازي والتي تبدأ من (10 أغسطس إلى 2 أكتوبر)، في حين تبدأ المرحلة الخامسة خلال الفترة من (27 يوليو إلى 21 أغسطس) للمنتقلين والمواصلين في الكليات الطبية، أما المرحلة السادسة للمنتقلين والمواصلين لبقية الكليات والتي تبدأ من (10 أغسطس إلى 2 أكتوبر)، أما المرحلة السابعة والأخيرة التسجيل لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية (تعليم عن بُعد) والتي تبدأ من (8 نوفمبر إلى 29 أبريل 2026)، حاثًا جميع الطلاب على المبادرة بالتسجيل المبكر واختيار التخصصات المناسبة، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة أكاديمية محفزة تلبي تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية.

وأشار إلى أن جامعة عدن، كأول جامعة حكومية تعلن عن فتح باب التسجيل والتنسيق في تخصص الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات بكلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب التخصصات الطبية والهندسية والإنسانية المختلفة، موضحًا بأن عملية التسجيل تتم في مبنى نيابة شؤون الطلاب بمدينة الشعب، أو إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية للجامعة، مشيرًا إلى أن كافة الإرشادات الخاصة بإجراءات القبول والتسجيل ودليل التنسيق والقبول منشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي، على الرابط

(https://www.aden-univ.net/pag/142)

وشدد على ضرورة التزام المتقدمين بالمواعيد المحددة وإرفاق الوثائق المطلوبة بدقة، لضمان استكمال إجراءات التنسيق بسلاسة، متمنيًا لأبنائه الطلاب وبناته الطالبات التوفيق في رحلتهم نحو المستقبل.

وأكد الدكتور العطاس التزام الجامعة الكامل بضمان سير عملية القبول والتنسيق بنجاح، وقبول كل طالب مستحق في رحاب هذه الجامعة العريقة، وثمّن عاليًا الدور الكبير لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور، في تذليل كثير من التحديات والصعوبات التي رافقت هذه العملية، معبرًا عن شكره وتقديره لمسجل عام الجامعة وإدارة التسجيل لاهتمامهم وحرصهم على نجاح العملية.

وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي جامعة عدن المستمر لتوسيع قاعدة الالتحاق بالتعليم الجامعي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وبناء جيل أكاديمي مؤهل يسهم في عملية التنمية الوطنية.

