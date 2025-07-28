شكرا لبحثكم عن خبر مدير أمن عدن يكرّم قائد قوات الطوارئ تقديرًا لجهوده والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كرّم مدير أمن العاصمة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، اليوم، العميد محمد حسين الخيلي، قائد قوات الطوارئ والدعم الأمني، بمنحه درع الشكر والتقدير، نظير جهوده في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأشاد الشعيبي بدور قوات الطوارئ في حفظ الأمن العام، مؤكدًا أن جهودهم ساهمت في استقرار العاصمة. من جانبه، عبّر العميد الخيلي عن امتنانه، مشددًا على التزامه بمواصلة أداء المهام الأمنية بروح الفريق.

حضر التكريم عدد من القيادات الأمنية في إدارة أمن عدن.