على يد أحد أقاربه...مقتل الشيخ مجد الأحمر طعنًا بالجنبية في عمران

عدن - ياسمين التهامي - قُتل الشيخ مجد مجاهد منصر الأحمر صباح الأحد في حادثة دامية هزت سوق مدينة حوث بمحافظة عمران شمال اليمن، بعد أن تعرض لعدة طعنات قاتلة باستخدام الجنبية، على يد أحد أقاربه.

وأفادت مصادر قبلية أن الجاني، ويدعى سرحان خالد سرحان الأحمر، هاجم الضحية بشكل مفاجئ أثناء مروره في السوق، قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة. وقد باشرت السلطات المحلية، التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي، تحقيقاتها في ملابسات الجريمة وسط استنفار أمني محدود.

وتسلّط هذه الحادثة الضوء على تصاعد أعمال العنف والثأر القبلي في مديرية حوث، والتي تعاني من انفلات أمني متزايد في ظل غياب مؤسسات القضاء وتراجع دور الدولة، بحسب مصادر حقوقية.

ويرى مراقبون أن بيئة الفوضى التي تعيشها مناطق سيطرة الحوثيين تُعد أرضًا خصبة لتنامي النزاعات المحلية، نتيجة ما وصفوه بـ"التغذية المتعمدة للصراعات القبلية" بهدف تفكيك البُنى الاجتماعية التقليدية، وإحكام القبضة على مفاصل السلطة المحلية.

الجريمة أثارت حالة من الغضب والاستياء بين أبناء المنطقة، وسط مطالبات بفرض القانون وضبط الجناة، وتفعيل مؤسسات العدالة المغيّبة في ظل الحكم الفعلي للجماعة المسلحة.



