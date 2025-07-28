شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد...كيف علقت "توكل كرمان" على رواية مدين علي عبدالله صالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشادت توكل كرمان، الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بشهادة مدين، نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، في الفيلم الوثائقي الذي عرضته قناة "العربية" بعنوان "علي عبدالله صالح.. المعركة الأخيرة"، مساء السبت، مؤكدة أن مدين قال الحقيقة كما هي، ووصفت حديثه بأنه موقف يستحق الاحترام.

وفي تعليق نشرته على حسابها في فيسبوك، قالت كرمان: "مدين علي عبدالله صالح قال الحقيقة حول مصرع والده، قتل فارًا بعد أن خان الجمهورية وأسقطها على أمل أن يعيده التحالف إلى الحكم." على حد تعبيرها.

وأضافت بلهجة ساخرة: "أخيرًا وجدنا واحدًا من عائلة عفاش جدير بالاحترام."

الفيلم الوثائقي كشف لأول مرة شهادة حصرية لمدين صالح، الذي كان يرافق والده خلال اللحظات الأخيرة قبيل مقتله على يد الحوثيين في قرية الجحشي بمديرية سنحان جنوب صنعاء، في ديسمبر 2017.

وبحسب رواية مدين، فإن الرئيس السابق خرج من منزله في حي الثنية بصنعاء بعد أن طوقته قوات الحوثي، في محاولة للوصول إلى منطقة حصن عفاش لاستجماع قواته واستعادة زمام المبادرة، معتقدًا أن التوازن الميداني قد يميل لصالحه هناك. لكن الحوثيين نصبوا له عدة كمائن، قطعت طريقه.

وأشار مدين إلى أن والده قبل استشهاده أُصيب بطلق ناري في ساقه وأخرى في صدره خلال اشتباك مباشر مع مقاتلي الحوثي بعد تعطيل سيارتهم الوحيدة، ثم جرى أسره مع عدد من المرافقين.