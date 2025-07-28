شكرا لقرائتكم خبر عن خطر الشاشات على بشرتك... الضوء الأزرق يسرّع الشيخوخة ويتطلب حماية يومية والان مع التفاصيل

خطر الشاشات على بشرتك... الضوء الأزرق يسرّع الشيخوخة ويتطلب حماية يومية

في عصرنا الرقمي الذي تسيطر فيه الأجهزة الإلكترونية على حياتنا، كشفت تحذيرات طبية حديثة عن جانب مظلم لهذه التكنولوجيا، يتجاوز إجهاد العين ليشمل تأثيرات ضارة مباشرة على صحة البشرة.

أفاد استشاري الأمراض الجلدية الدكتور سيدهانت ماهاجان بأن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات، والمعروف أيضًا بضوء HEV (High-Energy Visible light)، يمتلك القدرة على إلحاق الضرر بالبشرة تمامًا مثل أشعة الشمس القوية. والأخطر من ذلك، أوضح الدكتور ماهاجان أن الضوء الأزرق يمكن أن يتغلغل في الجلد بشكل أعمق من الأشعة فوق البنفسجية الضارة الصادرة عن الشمس.

وبحسب الدكتور ماهاجان، فإن هذا الاختراق العميق للضوء الأزرق يمكن أن يدمر الطبقات الداخلية للبشرة عبر تكسير بروتيني الكولاجين والإيلاستين، وهما العنصران الأساسيان المسؤولان عن الحفاظ على شباب البشرة ومرونتها وحيويتها.

النتيجة المباشرة لهذا التلف هي ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، مثل الخطوط الدقيقة، البهتان، والبقع الداكنة على البشرة.

وأشار الدكتور ماهاجان إلى أن المشكلة لا تكمن في وجود الضوء الأزرق بحد ذاته، بل في مقدار الوقت الطويل الذي نقضيه أمام هذه الأجهزة والمسافة القريبة التي نستخدمها فيها.

وأكد أن البقاء ما بين 6 إلى 10 ساعات يوميًا أمام الشاشات يُظهر بالفعل آثارًا ضارة واضحة على البشرة.



نصائح عملية للحماية من الضوء الأزرق:

للتخفيف من هذه المخاطر، قدم الدكتور ماهاجان مجموعة من النصائح الوقائية البسيطة والفعالة:



- استخدام الوضع الليلي (Night Mode): تفعيل الوضع الليلي في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة يساعد على تقليل انبعاث الضوء الأزرق بشكل كبير.



- العناية بالبشرة بالمنتجات المناسبة: يُنصح باستخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مكونات مثل أكسيد الحديد، فيتامين "ج" (فيتامين C)، أو النياسيناميد (فيتامين B3)، المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة والحماية.

- واقي الشمس ضروري حتى في المنزل: الأهم من ذلك، شدد على ضرورة استخدام واقي الشمس حتى عند البقاء في المنزل، لأن الضوء الأزرق يخترق النوافذ ويصل إلى البشرة.

- أخذ فترات راحة منتظمة: يُوصى بأخذ فترات راحة منتظمة من الشاشة والنظر بعيدًا من حين لآخر، للسماح للعينين والبشرة بالاسترخاء وتقليل التعرض المستمر.

هذه الإجراءات الوقائية البسيطة يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في حماية البشرة من التلف الناتج عن التعرض المطول للضوء الأزرق، مما يساعد على الحفاظ على نضارتها وشبابها في عالم يزداد رقمية.