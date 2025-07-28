شكرا لقرائتكم خبر عن ٲسعار صرف الريال اليمني في عدن وتراجع طفيف للعملات في صنعاء اليوم الٲثنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تشهد أسواق الصرافة في اليمن تبايناً في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مع استقرار نسبي في العاصمة المؤقتة عدن بينما يواصل الريال في صنعاء تراجعه الطفيف.



أسعار الصرف في عدن :

شهدت أسعار الصرف في عدن اليوم الاثنين استقراراً مقارنة بالأيام الماضية، وجاءت كالتالي:

- الدولار الأمريكي:

.شراء: 2861 ريال يمني

.بيع: 2876 ريال يمني



- الريال السعودي:

. شراء: 750 ريال يمني

. بيع: 754 ريال يمني

أسعار الصرف في صنعاء :

في المقابل، سجل الريال اليمني تراجعاً طفيفاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وجاءت الأسعار كالتالي:

- الدولار الأمريكي:

. شراء: 522 ريال يمني

. بيع: 524 ريال يمني



- الريال السعودي:

. شراء: 138.5 ريال يمني

. بيع: 139 ريال يمني



يُشار إلى أن الفارق الكبير بين أسعار الصرف في عدن وصنعاء يعكس الانقسام الاقتصادي والمالي في البلاد، وتأثير الظروف السياسية والأمنية على قيمة العملة المحلية في كل منطقة.