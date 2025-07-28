شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة صادمة في تعز....مقتل شاب على يد صديقه غرب المدينة والان مع التفاصيل

هزّت مدينة تعز اليوم جريمة مروعة راح ضحيتها الشاب بشار الحالة، الذي قُتل على يد صديقه في منطقة بير باشا غرب المدينة.



أثارت الحادثة صدمة واسعة في أوساط الأهالي وبحسب شهود عيان، نشب خلاف بين الشابين تطور سريعًا إلى مشاجرة.



خلال المشاجرة، أقدم أحدهما على إطلاق النار على بشار الحالة، مما أدى إلى وفاته على الفور.



باشرت الأجهزة الأمنية في تعز التحقيق في ملابسات الجريمة، مؤكدة أنها تلاحق الجاني الذي فرّ من مسرح الجريمة عقب فعلته.

وتعهدت السلطات بتقديم الجاني للعدالة في أقرب وقت ممكن.



تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الحوادث الأمنية التي تشهدها المدينة، وسط مطالبات شعبية متزايدة بتعزيز الحضور الأمني ووضع حد لتنامي ظاهرة العنف في تعز.