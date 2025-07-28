شكرا لقرائتكم خبر عن بمدى يصل إلى 800 كم وسرعة 5 ماخ...دولة إسلامية تنجح في إنتاج أول صاروخ فرط صوتي محلياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تركيا تكشف عن تايفون 4 .. أول صاروخ فرط صوتي محلي الصنع

قفزة تكنولوجية.. وتأكيد على قدرات الردع

وفي مراسم الكشف عن الصاروخ، صرّح المدير العام لشركة روكيتسان، مراد أكينجي، بأن “تايفون بلوك 4” يمثل محطة استراتيجية متقدمة في مسيرة تركيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وأكد أن السرعة الهائلة للصاروخ تعزز من مكانته كأحد أدوات الردع المحورية في ساحات القتال المستقبلية، دون أن يكشف عن مداه الفعلي.

وأشار أكينجي إلى أن المنتجات الجديدة التي تم عرضها خلال المعرض، ستُسهم في تعزيز قدرات الجيش التركي إلى جانب جيوش الدول الصديقة، مؤكداً أن الصواريخ الفرط صوتية أثبتت خلال السنوات الأخيرة أهميتها البالغة في الحروب الحديثة، لا سيما في بيئات الحرب عالية الكثافة.

الجيش التركي يستعد لتضمين الصاروخ في ترسانته

من جانبه، أوضح قائد القوات البرية التركية سلجوق بيرقدار أوغلو أن أنظمة الصواريخ المتطورة مثل “طيفون بلوك 4” تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الردع الوطني، مشيراً إلى أن الجيش التركي سيبدأ بدمج هذا الصاروخ في منظومته القتالية قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تُعد تحوّلاً استراتيجياً في العقيدة الدفاعية التركية.

منتجات دفاعية جديدة.. من الجو إلى الأرض

إلى جانب “تايفون”، استعرضت روكيتسان مجموعة متقدمة من الأنظمة القتالية، من أبرزها: صاروخ “غوك بورا”: صاروخ جو-جو بعيد المدى مزود بمحرك نفاث، قادر على إصابة أهداف تتجاوز 160 كيلومتراً، وخارج مدى الرؤية.

ذخيرة انتحارية “أرَن”: ذخيرة متسكعة يصل مداها إلى 100 كيلومتر، تُستخدم لاستهداف التهديدات الديناميكية بدقة عالية.. وصاروخ جو-أرض “R-300”: يتمتع بمدى يتجاوز 500 كيلومتر، ويُعزز قدرات الضربات العميقة على أهداف استراتيجية.

حضور دولي قوي وآفاق تصدير

يُشار إلى أن معرض “آيدف 2025″، الذي يستمر حتى 27 يوليو الجاري، يُعد منصة محورية لعرض أحدث الابتكارات الدفاعية. ويشارك فيه أكثر من 400 شركة دولية من 44 دولة، إلى جانب وزراء دفاع وقادة جيوش من 33 دولة، ما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالتجربة الدفاعية التركية.

وقد عرضت “روكيتسان” أكثر من 60 نظاماً دفاعياً متطوراً، مؤكدة موقعها كأحد اللاعبين البارزين في السوق العالمية للسلاح

