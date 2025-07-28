شكرا لقرائتكم خبر عن لله دره...مدين علي عبدالله صالح بشهادته المفاجئة عن والده يثير إعجاب قيادي إصلاحي بارز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد عضو مجلس الشورى اليمني والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، صلاح باتيس، بشهادة مدين علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني الراحل، التي كشف فيها كواليس اللحظات الأخيرة في حياة والده خلال المواجهات الدامية مع الحوثيين في ديسمبر 2017، واصفًا حديثه بالمؤثر والداعم للوحدة الوطنية.

وقال باتيس، في تعليق على صورة نشرها لمدين عبر منصة X (تويتر سابقًا):

"لله دره.. أعجبني، وأتمنى أن يكون له دور في لملمة الشتات واصطفاف جمهوري نتجاوز فيه أخطاء وأحقاد الماضي، ونتهيأ لاستعادة الدولة وتصحيح كل الأخطاء التي ارتكبها السابقون، ونبني اليمن السعيد بدولته الاتحادية العادلة بعون الله."

جاءت إشادة باتيس عقب عرض قناة "العربية" فيلمًا وثائقيًا بعنوان "علي عبدالله صالح.. المعركة الأخيرة"، تضمن شهادة حصرية من مدين، الذي رافق والده حتى لحظة مقتله على يد الحوثيين في قرية الجحشي بمديرية سنحان، جنوب العاصمة صنعاء.

ووفق ما جاء في الوثائقي، فقد خرج الرئيس الراحل من منزله في حي الثنية بصنعاء بعد محاصرته من قبل الحوثيين، في محاولة للانتقال إلى قرية حصن عفاش لاستعادة زمام المواجهة، اعتقادًا منه بتغير موازين المعركة لصالحه هناك، إلا أن كمائن الحوثيين قطعت طريقه.

وقال مدين صالح إن والده أُصيب بطلقتين في ساقه وصدره أثناء اشتباكه المباشر مع عناصر الحوثي بعد إعطاب السيارة الوحيدة التي بقيت ترافقهم، مشيرًا إلى أن الحوثيين اعتقلوه بعد ذلك مع آخرين.