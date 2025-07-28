شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صالح يخرج عن صمته ويصرح بشأن وثائقي العربية الخاص بمقتل صالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال النائب الأول لرئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الشيح ناصر_باجيل؛ إن الشهيدين الزعيم علي_عبدالله_صالح، والأمين عارف_الزوكا، جسّدا معًا معاني التضحية والبطولة والفداء، والشجاعة والأخوة حتى الرمق الأخير.

️وأكد باجيل، أن شهيدَي انتفاضة الثاني_من_ديسمبر "أدّيا ما عليهما حتى قدّما دماءهما فداءً للوطن".

️وشدد على أن "الوفاء لهذه التضحية العظيمة يكون بالاستمرار في المعركة_الوطنية وصولًا إلى العاصمة صنعاء".

وأضاف: "إننا، كمقاومة وطنية و مكتب_سياسي، نرى أنفسنا، قيادةً وقواعد، معنيّين بشكل مباشر بتقديم النموذج لهذا الالتزام، دون انتقاص من جهد غيرنا أو التقليل من دور أي طرف أو شخص".

️وأوضح أنه، ولهذه الغاية والهدف، "أعاد قائد المقاومة_الوطنية تجميع كل من أراد مواصلة القتال على الأرض، فالمعركة مستمرة، والنصر التزام وطني".



وجاء تصريح سياسي طارق صالح عقب يوم من كشف وثائقي بثته قناة العربية مساء السبت، عن ''علي عبدالله صالح''، الرئيس اليمني الأسبق الذي قتله الحوثيين في ديسمبر 2017م، إن صالح، قتل في قرية الجحشي، بالقرب من قرية حصن عفاش بسنحان، حيث غادر منزله في الثنية وسط العاصمة صنعاء -وفق شهادة ابنه مدين الذي كان معه- لاعتقاده بتغير موازين المعركة لصالحه اذا انتقل الى مكان آخر، بعد محاصرته ومن معه من قبل الحوثيين داخل منزله لعدة أيام.

و قال مدين نجل صالح في وثائقي (علي عبدالله صالح المعركة الأخيرة) الذي -تابعه محرر مأرب برس- مساء اليوم : '' الزعيم أصيب بطلقتين في ساقه وفي صدره، قبل استشهاده، حيث اشتبك مع الحوثيين مباشرة، بعد إعطاب سيارتنا الوحيدة التي نجت من الكمائن، في قرية الجحشي، ونحن في طريقنا إلى قرية حصن عفاش في #سنحان، وهناك أيضًا، قتل الحوثيين، الأمين العام عارف الزوكا الذي حاول الوصول الى قرية الحصن، بينما اعتقلني الحوثيين مع آخرين''.

وتعد رواية مدين نجل علي عبدالله صالح، هذه هي الأولى التي تنفي مقتل والده داخل منزله بحي الثنية وسط صنعاء، كما ظل يُشاع منذ 2017م.

قال مدين الذي رافق صالح ومعه شقيقه صلاح، إن والده خرج من بيته بالثنية، بثلاثة مواكب للتمويه، تعرضت جميعها لكمائن الحوثيين على طول الطريق. و قُتل أثناء محاولته الوصول إلى قريته (حصن عفاش) في سنحان، حيث وقعوا في كمين كبير للحوثيين، في قرية الجحشي الواقعة على الطريق، وفق نجله مدين

