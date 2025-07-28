شكرا لقرائتكم خبر عن "حماس" تفاجئ اليمنيين بهذا الاعلان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) جميع اليمنيين بلا استثناء، من جديد، بإعلان خصت به اليمن واليمنيين دون غيرهم من الدول والشعوب العربية والاسلامية، على خلفية تصعيد الكيان الاسرائيلي عدوانه وحصاره على قطاع غزة، منذ اكتوبر 2023م، وحتى اليوم.

جاء هذا في اصدار الجوقة العسكرية، التابعة لـ "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، انشودة مصورة بعنوان "إخوة الصدق"، كرستها للاحتفاء بموقف اليمن الداعم والمساند للشعب الفلسطيني ومقاومته بقيادة حركة "حماس"، لكيان الاحتلال الصهيوني الغاشم.

يبدأ كليب الانشودة، بمقطع من كلمة ناطق كتائب القسام، "ابو عبيدة"، الاخيرة، وقوله: "نخص إخوان الصدق انصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والايمان الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة، فطوبى لليمن توأم الشام في وصية الرسول".

وتقول كلمات الانشودة: "اعظم بأيدي مرخت في الارض مغتصبا.. اكرم بشعب لم يزل بالحق منتصبا.. سل عنهم كل الغزاة فقد رأوا غضبا.. هذا اليماني الثابت ما عاد منسحبا.. يمن الحضارة والجسارة والعروبة والفداء.. اسياد بحر في عدن وبكل عزم في المحن.. مزقتموا بيت الوهن وبكبرياء".

مضيفة: "لشعبنا انتصروا، غضب تحلق في السماء.. للقدس قد عبروا سهم تخضب بالدماء .. كالشهب تنفجرُ.. في ارض غزة ثائرا، ومن اليمان الطائرة.. يغدو عدونا صاغرا وبلا رجاء". وأردفت بصوت كورال مهيب: "منا التحية والمنن، مارف جفن او سكن.. يا اخوة الصدق اليمن لكم الوفاء".

والجمعة (18 يوليو)، القى الناطق الرسمي لكتائب القسام "ابو عبيدة"، كلمة مصورة، استعرض فيها انجازات المقاومة الفلسطينية وعملية "حجارة داوود" في حصاد ضباط وجنود جيش الاحتلال، ودباباته وآلياته العسكرية، مؤكدا "ان استمرار الحرب يعني الاستمرار في فقد المزيد من جيش الصهاينة".

لكن "أبو عبيدة" عاتب الانظمة والحكومات العربية والاسلامية المتخاذلة عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة من الابادة الجماعية والمجاعة، بقوله: "وإننا نقول للتاريخ وبكل مرارة وألم وأمام كل أبناء أمتنا: يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية ويا نخبَها وأحزابَها الكبيرة وعلمَائها.. أنتم خصومنا أمام الله".

مضيفا: "أنتم خصوم كل طفل يتيم وكل ثكلى، وكلِّ نازح ومشرّد ومكلوم وجريح ومجوَّع، إنّ رقابكم مثقلة بدماء عشرات، الآلاف من الأبرياء الذين خُذلوا بصمتكم، وإنّ هذا العدو المجرم النازي لم يكن ليرتكب هذه الإبادة على مسمعكم ومرآكم إلا وقد أمن العقوبة وضمن الصمت واشترى الخذلان، لا نعفي أحداً من مسؤولية هذا الدم النازف".

واستثنى "أبو عبيدة" اليمن فقط، بقوله: "فإننا نتوجه بالتحية لشعبنا العزيز المبارك في يمن الحكمة والايمان ولقواته المسلحة وإخوان الصدق انصار الله الذين اذهلوا العالم بثبتاهم وصدق مواقفهم مع فلسطين وغزة واهلها ومجاهديها وفرضوا على العدو جبهة فاعلة اقامت الحجة الدامغة على القاعدين والخانعين".

مضيفا: "من انظمة وقوى واحزاب عربية واسلامية كبيرة، بات بعضها للاسف واجهات للذل ومسكنات للشعوب وشبابها الحر، وباتت مصداقيتها وشعاراتها الكبيرة على المحك امام خذلانها وعجرها في نصرة اطهر واقدس قضية للعرب والمسلمين". وأردف: "وتحية لكل الاحرار في العالم الذين يحاولون التضامن وكسر الحصار".