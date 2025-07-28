شكرا لقرائتكم خبر عن ما تقرروه أنتم نحن ملتزمون به ...أبو علي الحاكم يدخل ميدان النكف القبلي في خولان ويعلنها صراحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبلغ مدير الاستخبارات العسكرية في صنعاء، القيادي الحوثي عبدالله يحيى الحاكم، الملقب بـ"أبو علي الحاكم"، مشايخ قبائل خولان المشاركين في النكف القبلي بمديرية الشرزة، أن قيادة جماعة الحوثيين تعتبر قضية الشيخ محمد أحمد الزايدي "قضيتهم جميعاً"، مؤكداً أنهم "سيقومون بكل ما يلزم حتى يعود الشيخ الزايدي بينهم"، حسب تعبيره.



جاء ذلك في كلمة نقل فيها الحاكم تحيات زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، قائلاً إن الزعيم الحوثي كلفه شخصياً بإبلاغ الوفد القبلي التزام الجماعة الكامل بما تقرره القبائل في هذه القضية.

والخميس الماضي، أعلنت قبائل خولان الطيال، "النكف القبلي" في صحراء شحن بمحافظة المهرة، احتجاجًا على استمرار احتجاز الشيخ محمد أحمد الزايدي، المعتقل منذ نحو أسبوعين لدى القوات الأمنية على خلفية محاولته مغادرة البلاد إلى سلطنة عمان بطريقة غير قانونية عبر منفذ شحن الحدودي.

وخاطب الحاكم القبائل المحتشدة قائلا: "قضية الشيخ محمد أحمد الزايدي هي قضيتنا جمعا واحنا معكم وما تقرروه انتم نحن قايمين بكل ما يلزم ولن يهدأ لنا بال الا لما يعود الشيخ الزايدي بيننا".

ويُنظر إلى تحرّك جماعة الحوثي تجاه قبائل خولان في هذا السياق كخطوة احتواء للتصعيد القبلي، وسط مخاوف من اتساع التوتر بين القبائل والسلطات الحكومية في محافظات الجنوب.