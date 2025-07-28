شكرا لقرائتكم خبر عن ظلام يتهدد حضرموت.... مؤسسة الكهرباء تحذر من انقطاع شامل بسبب نفاد الوقود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظلام يتهدد حضرموت.... مؤسسة الكهرباء تحذر من انقطاع شامل بسبب نفاد الوقود

أطلقت مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت، شرقي البلاد، تحذيرًا عاجلًا من دخول مدن ومديريات الساحل، وعلى رأسها المكلا، في ظلام دامس خلال أقل من 24 ساعة يأتي هذا الإنذار مع استمرار توقف إمدادات الوقود المخصصة لمحطات التوليد منذ يومين.

جاء التحذير خلال اجتماع طارئ عقدته السلطة المحلية في حضرموت يوم الأحد، لمناقشة التدهور الحاد في خدمة الكهرباء وتزايد ساعات الانقطاع، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على حياة المواطنين والقطاعات الحيوية.

استمع المجتمعون إلى تقرير مفصل من مدير عام الكهرباء بالساحل، مازن بن مخاشن، الذي أكد أن عددًا كبيرًا من مولدات التوليد قد خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.



وأشار بن مخاشن إلى أن الكميات المخصصة من شركة بترومسيلة لم تصل منذ يوم الجمعة، مما يدفع محطات التوليد نحو التوقف التدريجي الكامل مع الساعات الأولى لفجر يوم الاثنين.



وطالبت قيادة السلطة المحلية الجهات التي تعرقل وصول الوقود بـ"تحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع، مشددة على ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ مدن الساحل من شبح الظلام وما يرافقه من أضرار صحية واقتصادية وإنسانية واسعة.