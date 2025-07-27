شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يهددون بإغلاق مضيق باب المندب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصعيد خطير يعكس اتساع نطاق الصراع الإقليمي المرتبط بالحرب الإسرائيلية في غزة، هددت جماعة الحوثي يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025، بقطع الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.



هذا التهديد الصريح جاء على لسان اللواء بكيل الوهبي، قائد "كتائب الوهبي" التابعة للجماعة، الذي صرح بأن "الخيارات المقبلة ستكون موجعة". وأشار الوهبي إلى أن إغلاق المضيق قد يكون "جزئيًا أو كليًا" في حال استمر ما وصفه بـ"العدوان" على قطاع غزة.



ويأتي هذا التصعيد بعد أيام قليلة من إعلان الحوثيين استهداف مطار بن غوريون ومرافق إسرائيلية بصواريخ فرط صوتية.

وقد ردت إسرائيل على هذه الهجمات بشن غارات جوية على ميناء الحديدة غرب اليمن، مما أسفر عن أضرار مادية واسعة.



تُثير هذه التطورات مخاوف جدية بشأن حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية، مما ينذر بتداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة النطاق في المنطقة والعالم.