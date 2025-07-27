شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يطّلع على جاهزية قوات الأمن الخاصة ويشدد على أهمية تكثيف برامج التدريب ورفع القدرات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المُسلحة الجنوبية، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، باللواء فضل عبدالله باعش، قائد القوات الخاصة (عدن، لحج، أبين، الضالع).

واطّلع الرئيس الزُبيدي، خلال اللقاء، على مستوى جاهزية قوات الأمن الخاصة، وسير تنفيذ المهام الموكلة إليها، إلى جانب مستوى التنسيق والتكامل مع الأجهزة والوحدات الأمنية الأخرى، بما يعزز من فعالية العمل الأمني المشترك.

وأشاد الرئيس الزُبيدي بمستوى الانضباط والجاهزية الذي أظهرته القوات الخاصة، والدور الذي تضطلع به في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب في المحافظات الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها، مؤكداً دعمه الكامل ومساندته لقيادة القوات، واستعداده لتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتعزيز قدراتها وتسهيل أداء مهامها بكفاءة عالية.

وشدد الرئيس القائد في ختام اللقاء على ضرورة تكثيف برامج التدريب والتأهيل المستمر، ورفع كفاءة الضباط والأفراد في مختلف المجالات الأمنية والتخصصية، مؤكداً أن الارتقاء بقدرات القوات العسكرية والأمنية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار وحماية المكتسبات التي حققها شعب الجنوب.