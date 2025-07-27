شكرا لقرائتكم خبر عن قادمة من صنعاء...ضبط سيارة الموت قبل دخولها السعودية والشرعية تكشف تفاصيل خطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - باركت الحكومة المعترف بها دوليًا، على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، مساء الجمعة، الإنجاز الأمني الكبير الذي حققته كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة، عقب إحباط محاولة تهريب كمية جديدة من المخدرات كانت في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، بعد ضبطها داخل سيارة قادمة العاصمة المحتلة صنعاء وباقي من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال الوزير الإرياني في تصريح رسمي: "نُبارك لأبطال كتيبة أمن منفذ الوديعة هذا الإنجاز النوعي، الذي يجسد يقظتهم العالية وكفاءتهم في حماية الوطن والمجتمع من أخطار المخدرات، وإفشال مخططات المليشيا الحوثية وشبكات التهريب الإجرامية التي تسعى للنيل من أمن واستقرار اليمن ودول الجوار".

وأضاف الإرياني أن مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد سقوط نظام الأسد الذي كان يمثل مركزًا رئيسيًا لإنتاج وتهريب الكبتاجون، لجأت إلى الاتجار بالمخدرات بأنواعها، مستغلة سيطرتها على العاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات لتحويلها إلى ممر عبور وتهريب دولي للمخدرات، بهدف تمويل أنشطتها الإرهابية والتخريبية، واستهداف أمن واستقرار المنطقة.

وأشار الوزير إلى أن هذه المحاولات الحوثية لم تعد مجرد ظواهر فردية، بل باتت جزءًا من سياسة ممنهجة تعتمد عليها الجماعة في تمويل عملياتها العسكرية، ومضاعفة معاناة اليمنيين، وتهديد السلم الإقليمي والدولي.

كما أشاد الإرياني بالدور البطولي الذي تقوم به قوات الأمن والجيش في المنافذ والمناطق المحررة، مؤكدًا أن هذه العمليات النوعية تمثل حاجز صد حقيقي في مواجهة الإرهاب الحوثي والشبكات الإجرامية المرتبطة به، داعيًا إلى مزيد من الدعم والتعاون الأمني الإقليمي والدولي لإجهاض مخططات التهريب والتخريب التي تُدار من مناطق سيطرة المليشيا.

واختتم الوزير تصريحه بالقول: "المخدرات التي تسعى مليشيا الحوثي لتهريبها، لا تستهدف شباب اليمن فقط، بل شباب الأمة بأكملها.. وعلى الجميع أن يدرك خطورة هذا المشروع التدميري الذي تقوده الجماعة بدعم مباشر من النظام الإيراني".

