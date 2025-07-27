شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق يبدأ مباشرة مهامه من مبنى الإدارة العامة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

باشر المهندس حسين عوض العقربي، رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور – المركز الرئيسي، اليوم، مهامه الإدارية من مبنى الإدارة العامة للصندوق في العاصمة المؤقتة عدن.

واطلع العقربي خلال زيارته التفقدية بمعية نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس سامي باهرمز على سير العمل في مختلف الإدارات والأقسام، مستمعًا من مديري الإدارات إلى شرح مفصل حول مستوى الأداء والمهام المنجزة، إضافة إلى أبرز الصعوبات التي تواجه سير العمل اليومي.

وأشاد العقربي بالجهود المبذولة من قبل الكوادر الفنية والإدارية، مؤكداً حرص قيادة الصندوق على توفير بيئة عمل مناسبة تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع صيانة وتأهيل الطرق.

وشدد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة الالتزام بالانضباط الوظيفي والارتقاء بمستوى الأداء المهني، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق أهداف الصندوق في خدمة البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق في مختلف المحافظات.