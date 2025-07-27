شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة الكشف عن صراع كبير بين احمد علي وطارق صالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي الموتمري محمد السدح إن “هناك خلافات غير ظاهرة للعلن لكنها عميقة بين الطرفين”، مؤكداً أن أحمد علي يرى في نفسه الوريث الطبيعي لوالده والأحق بالقيادة السياسية، بينما استطاع طارق أن يستقل بقراره العسكري والسياسي في لحظة فارقة لا تزال تفاصيلها غامضة حتى اللحظة، ليحظى بدعم مباشر وقوي من دولة الإمارات.

وأضاف السدح: “الإمارات وجدت في طارق حليفًا أفضل من أحمد، فدعمت صعوده ليصبح قائدًا فاعلًا يشغل اليوم منصبًا كبيرًا كعضو في مجلس القيادة الرئاسي، بينما بقي أحمد في الظل رغم نسبه المباشر إلى الزعيم الراحل”.

وأكد السدح أن ما يحدث “ليس مجرد تحليلات أو قراءات إعلامية، بل معلومات مؤكدة تشير إلى وجود تنافس فعلي، وهناك من يعمل على تغذية هذا الصراع وتعميقه داخل بيت صالح”.