شكرا لقرائتكم خبر عن محامي الرئيس صالح يكشف عن خيانة تعرض لها أدت لمقتله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المحامي محمد المسوري، محامي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، مجدداً أن الخيانات كانت السبب الأكبر وراء ما حدث في انتفاضة الثاني من ديسمبر 2017، التي انتهت باغتيال الرئيس صالح والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا.

وتحدث عن هذه الخيانات فور مغادرته صنعاء نهاية عام 2017، وشرحها في لقاءات تلفزيونية عبر قناة الحدث وغيرها من القنوات، ونشرها في وسائل الإعلام حينها، إلا أنه تعرض للهجوم والإنكار من البعض في محاولة للدفاع عن "الخونة".

وأضاف المسوري أن "الفيلم الوثائقي" الذي صدر مؤخراً قد أكد فعلاً أن "الخيانات التي تعرض لها الزعيم علي عبدالله صالح كانت هي السبب الأقوى في انتفاضة الثاني من ديسمبر التي جعلت الحوثة يتقدمون".

وأشار المحامي المسوري إلى أن تداعيات تلك الخيانات ومواقف "أولئك وممن تبقى منهم الذين تخاذلوا أو تخادموا مع الحوثي ولازالوا" مستمرة حتى اليوم، ولا يزال الشعب يعاني منها.

