شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من كارثة كبرى مقبلة على اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذّرت منظمة "أطباء بلا حدود" من ارتفاع مقلق في معدلات سوء التغذية بين الأطفال في اليمن، عازية ذلك إلى استمرار الصراع وصعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، مما يعرّض حياة آلاف الأطفال للخطر.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن فرقها الطبية عالجت خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 نحو 3,767 طفلاً يعانون من سوء تغذية حاد ووخيم أو سوء تغذية متوسط مصحوب بمضاعفات. وسُجلت أعلى الحالات في محافظة الحديدة بـ 2,117 حالة، تلتها حجة بـ 1,169 حالة، ثم تعز بـ 454 حالة.

وأشارت المنظمة إلى أن عام 2024 شهد علاج 11,894 طفلاً يعانون من سوء التغذية، منهم 4,666 حالة في الحديدة، و3,511 حالة في حجة، و2,535 حالة في عمران، مما يؤكد تفاقم الأزمة على مدار السنوات.

وأكدت "أطباء بلا حدود" أن خفض المساعدات الإنسانية في اليمن يسهم بشكل مباشر في تفاقم معاناة عدد لا يُحصى من الأطفال، ويزيد من خطر انزلاق ملايين اليمنيين نحو الجوع وسوء التغذية.

ودعت المنظمة الدولية الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم اليمن بشكل مستدام وتكثيف التدخلات الإنسانية، مشددة على أن "مساهماتكم أساسية لإنقاذ حياة الأطفال" الذين يواجهون أوضاعاً صحية كارثية.

