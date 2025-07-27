الارشيف / اخبار اليمن

شاهد لاول مرة خريطة مغادرة الرئيس صالح منزله والكشف عن فيديو نادر لحظة وصوله هذه المنطقة

باختصار 
بدأت اشياء كثيرة تتحدث عن وقائع وحقائق  مثلا صلاح باقال الناشط احمد الاشول:خريطة بسيطة 
( بحسب كلام مدين علي عبدالله صالح )

توضح خط سير علي عبدالله صالح من حزيز - قحازة - الجحشي

وخروجهم بعد ضبر خيرة الى خط فرعي ووصولهم لقبل قرية الجحشي ،  

فيه تسجيل أنتشر يوم ٤ ديسمبر بيقول أن سبعه طقوم لحقت علي عبدالله صالح وقتلوه ومسكوا مدين والزوكا ( يومها كلنا أنكرنا التسجيل هذك وقلنا فبركة ) مع العودة للتسجيل فالشخص شرح كل شي ، والطقوم هذه تبع الحزام الامني اللواء الثالث اللي في قحازة ( آخر تعزيز عسكري قبل صنعاء ) 
واضاف:
فيه صورة لسيارة علي عبدالله صالح نشرها الحوثيين يومها وهي مخزّقه ، واي حد يمشي خط سنحان با يعرف انه بين قحازة والجيرف ،

الغرض من دخول الجحشي الوصول الى بيت الاحمر والتحصن وقيادة المعركة من هناك، يعني مسافة ربع ساعه فقط كانت فاصلة للوصول بعد الخروج من كل الحواجز العسكرية كامله ،
 

