شاهد لاول مرة خريطة مغادرة الرئيس صالح منزله والكشف عن فيديو نادر لحظة وصوله هذه المنطقة

عدن - ياسمين التهامي - قال الناشط احمد الاشول:خريطة بسيطة

( بحسب كلام مدين علي عبدالله صالح )

توضح خط سير علي عبدالله صالح من حزيز - قحازة - الجحشي

وخروجهم بعد ضبر خيرة الى خط فرعي ووصولهم لقبل قرية الجحشي ،

فيه تسجيل أنتشر يوم ٤ ديسمبر بيقول أن سبعه طقوم لحقت علي عبدالله صالح وقتلوه ومسكوا مدين والزوكا ( يومها كلنا أنكرنا التسجيل هذك وقلنا فبركة ) مع العودة للتسجيل فالشخص شرح كل شي ، والطقوم هذه تبع الحزام الامني اللواء الثالث اللي في قحازة ( آخر تعزيز عسكري قبل صنعاء )

واضاف:

فيه صورة لسيارة علي عبدالله صالح نشرها الحوثيين يومها وهي مخزّقه ، واي حد يمشي خط سنحان با يعرف انه بين قحازة والجيرف ،

الغرض من دخول الجحشي الوصول الى بيت الاحمر والتحصن وقيادة المعركة من هناك، يعني مسافة ربع ساعه فقط كانت فاصلة للوصول بعد الخروج من كل الحواجز العسكرية كامله ،