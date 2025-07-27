شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الرويشان يؤكد هذا الامر بشان مقتل الرئيس صالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كتب/خالد الرويشان:

أخطأ خطأً فادحاً في تحالفه مع الحوثيين

لكنه قاتل بشجاعة في أيامه الأخيرة

أعداؤه يعترفون بذلك قبل أصدقائه!

قرار الخروج من بيته المحاصر إلى قبيلته قرارٌ شجاع ومغامرة شديدة الجرأة لكنه قرارٌ في الوقت الضائع وبعد فوات الأوان!

المعركة نفسها اندلعت بعد فوات الأوان! فقد جاءت بعد تبديد وتشريد وإنهاء معظم الجيش أفراداً وعتاداً خلال ثلاث سنوات بصواريخ التحالف الحارقة تارةً وتحت سيطرة الحوثي وعلى يديه تارةً أخرى!

علي عبدالله صالح أخطأ استراتيجياً بتحالفه مع الحوثي

وأخطأ استراتيجيا مرةً ثانية في توقيت معركته مع الحوثي بعد فوات الأوان

كان داهية التكتيك فحسب ومغامرة المشي على حد السيف!



معركة 2 ديسمبر كانت بلا إعداد وبلا تخطيط حتى أن الحرس المقاتلين حول بيته وفي البنايات المجاورة عانوا من انعدام الذخيرة والطعام

لكنهم قاتلوا بشجاعة فائقة



ولا يليق بأحد متكلمي الحلقة الليلة أن يقول أن المقاتلين تركوا القتال وغادروا!



الحلقة ضعيفة جداً موضوعياً وفنياً عدا دقائقها الأخيرة



قناة العربية لم تأبه لحجم الحدث ولا للجمهور المنتظر ولا حتى لوجود أحد أبناء علي عبدالله صالح لأول مرة كشاهد ومشارك في واقعة النهاية التاريخية!

حلقة مسلوقة درجة التفاهة!

