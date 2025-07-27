شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفي الداعري: "هذه هي خلاصة وثائقي العربية حول المعركة الأخيرة لصالح" (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - rlm;خلاصة وثائقي ‎#العربية حول ‎#المعركة_الأخيرة لصالح أن الحوثيين تفوقوا قوة وتخطيطا ومخابراتيا واخترقوا حتى أقرب مرافقي الزعيم الراحل ووصلوا إلى تهديدهم عبر جوالاتهم الشخصية.

وأنهم تمكنوا من قتله في قرية الجحشي قرب حصن ‎#عفاش بسنحان، بعد تمكنه ورفيقه الأمين العام للمؤتمر ‎#عارف_الزوكا من تجاوز حصار الحوثي لمنزله بثنية صنعاء بخروجهم ومرافقيهم وسط النار والقصف على موكبهم الذي انقسم بعدها إلى ثلاث جهات للتمويه، ونجاتهم من كمائن بالطريق، وعدم مقتل الزوكا مع صالح في تلك القرية الواقعة بالطريق ومواصلته السير نحو حصن عفاش، وفق رواية مدين علي عبدالله صالح الذي كان شاهد عيان على تلك اللحظات قبل أسره وشقيقه صلاح من قبل الحوثيين بعدها..

وبالتالي فكيف وأين قتل الزوكا هو الآخر طالما وهو لم يقتل مع عفاش في نفس المكان؟!

