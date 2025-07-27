شكرا لقرائتكم خبر عن بيان يكشف التفاصيل...هل رفض شيخ الأزهر عرضا ماليا ضخما من السعودية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى المركز الإعلامي للأزهر التقارير التي زعمت عقد لقاء بين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وأكد المركز الإعلامي للأزهر أن الأنباء التي تم تداولها حول اجتماع بين شيخ الأزهر ورئيس هيئة الترفيه السعودية بخصوص إنشاء قناة الأزهر "غير صحيحة على الإطلاق"، داعيا الجميع إلى تحري الدقة والعودة إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.

وجاء هذا النفي بعد أن تصدر اسم شيخ الأزهر وتركي آل الشيخ منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إثر شائعات تحدثت عن لقاء مزعوم وعرض مالي بقيمة 5 مليارات جنيه من السعودية للإشراف على القناة.

وأكد المركز الإعلامي أن الأزهر ملتزم بإطلاق قناته الفضائية كمشروع مصري خالص، يعكس رسالته الدينية والثقافية الهادفة إلى نشر الوسطية والاعتدال، بعيدا عن أي تدخلات خارجية، مطالبا وسائل الإعلام والأفراد بضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، لتجنب إثارة البلبلة لدى الجمهور.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد نشرت تقريرا يدعي عقد اللقاء، لكن المركز الإعلامي للأزهر نفى هذه الرواية بشكل قاطع، مؤكدا أن الدولة المصرية هي الداعم الوحيد للمشروع، بعدما زعمت منشورات أن المملكة العربية السعودية عرضت تمويلا بقيمة 5 مليارات جنيه مقابل إشراف هيئة الترفيه على القناة.

وأوضحت مصادر من الأزهر أنه لم يقدم أي عرض سعودي لرعاية أو تمويل قناة الأزهر الفضائية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية خصصت ميزانية قدرها مليار جنيه لإطلاق القناة خلال الفترة المقبلة.

وكان الأزهر أعلن في وقت سابق عن خطط لإطلاق قناة فضائية رسمية تهدف إلى تعزيز الخطاب الديني المعتدل ومواجهة الأفكار المتطرفة، مع التركيز على تقديم محتوى يخدم المجتمعات العربية والإسلامية، حيث يعد الأزهر بقيادة الدكتور أحمد الطيب مؤسسة دينية وعلمية رائدة في العالم الإسلامي، وله دور بارز في نشر الفكر الإسلامي الوسطي ودعم قضايا الأمة، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وتعد قناة الأزهر الفضائية جزءا من استراتيجية الأزهر لتعزيز حضوره الإعلامي، حيث سبق أن أثارت قناة "أزهري" جدلًا في 2024 بعد وصف شيخ الأزهر لها بأنها "تجارة في تجارة"، مما دفع الأزهر إلى الإعلان عن قناة رسمية تخضع لإشرافه المباشر.