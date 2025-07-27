شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق على وثائقي ‎العربية بشأن مقتل صالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الصحفي ماجد الداعري على ثائقي ‎العربية الخاص بتناول الساعات والأحداث الأخيرة في حياة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قبيل مقتله



وقال الصحفي الداعري في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة اكس:

‏خلاصة وثائقي ‎العربية حول ‎المعركة_الأخيرة لصالح أن الحوثيين تفوقوا قوة وتخطيطا ومخابراتيا واخترقوا حتى أقرب مرافقي الزعيم الراحل

وتابع بالقول:وتمكنوا من قتله في قرية الجحشي قرب حصن ‎#عفاش بسنحان، بعد تمكنه ورفيقه الأمين العام للمؤتمر ‎#عارف_الزوكا من تجاوز حصار الحوثي لمنزله بثنية صنعاء بخروجهم ومرافقيهم وسط النار والقصف ونجاتهما من كمائن بالطريق

واضاف بالقول: وعدم مقتل الزوكا مع صالح ومواصلته السير نحو حصن عفاش، وفق رواية مدين علي عبدالله صالح الذي كان شاهدا عيان على تلك اللحظات قبل أسره من قبل الحوثيين..



واختتم الصحفي الداعري تغريدته متسائلاً:

وبالتالي فكيف وأين قتل الزوكا هو الآخر؟!



هذا وكشف وثائقي بثته قناة العربية مساء اليوم السبت، عن ''علي عبدالله صالح، المعركة الأخيرة''، الرئيس اليمني الأسبق الذي قتله الحوثيين في ديسمبر 2017م، إن صالح، قتل في قرية الجحشي، بالقرب من قرية حصن عفاش بسنحان، حيث غادر منزله في الثنية وسط العاصمة صنعاء -وفق شهادة ابنه مدين الذي كان معه- لاعتقاده بتغير موازين المعركة لصالحه اذا انتقل الى مكان آخر، بعد محاصرته ومن معه من قبل الحوثيين داخل منزله لعدة أيام.

و قال مدين نجل صالح في الوثائقي: '' الزعيم أصيب بطلقتين في ساقه وفي صدره، قبل استشهاده، حيث اشتبك مع الحوثيين مباشرة، بعد إعطاب سيارتنا الوحيدة التي نجت من الكمائن، في قرية الجحشي، ونحن في طريقنا إلى قرية حصن عفاش في #سنحان، وهناك أيضًا، قتل الحوثيين، الأمين العام عارف الزوكا الذي حاول الوصول الى قرية الحصن، بينما اعتقلني الحوثيين مع آخرين''.



وتعد رواية مدين نجل علي عبدالله صالح، هذه هي الأولى التي تنفي مقتل والده داخل منزله بحي الثنية وسط صنعاء، كما ظل يُشاع منذ 2017م.

و قال مدين الذي رافق صالح ومعه شقيقه صلاح، إن والده خرج من بيته بالثنية، بثلاثة مواكب للتمويه، تعرضت جميعها لكمائن الحوثيين على طول الطريق. و قُتل أثناء محاولته الوصول إلى قريته (حصن عفاش) في سنحان، حيث وقعوا في كمين كبير للحوثيين