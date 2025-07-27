شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا رفضها الزعيم؟...حارس علي عبدالله صالح يفجر مفاجأة عن فرصة كانت سانحة للقضاء على الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت شهادات جديدة في الفيلم الوثائقي "علي عبدالله صالح.. المعركة الأخيرة"، الذي بثته قناة "العربية" مساء اليوم السبت، أن الرئيس اليمني الأسبق رفض إشعال مواجهة مسلحة مع جماعة الحوثي في 24 أغسطس 2017، رغم الزخم الشعبي واستعداد الجماهير للانتفاضة.

وقال النائب البرلماني عبدالرحمن المعزب، في المقابلة التي طالعها "المشهد اليمني" ، إن الجماهير التي توافدت يوم 24 أغسطس إلى ميدان السبعين كانت على استعداد كامل للثورة على الحوثيين واستعادة الدولة، مؤكدًا أن سقف الطموح الشعبي حينها كان مرتفعًا. وأضاف: "لكن علي عبدالله صالح طلب منهم عدم المواجهة مع الحوثيين، وكثيرون عادوا من السبعين وهم غاضبون من ذلك الموقف".

من جانبه، أكد العقيد عمر أبوشوارب، الحارس الشخصي لصالح، أن فرصة نادرة توفرت خلال حشد السبعين لإنهاء سيطرة الحوثيين، لكن وساطات قادت إلى تراجع صالح عن التصعيد. وقال: "كانت الفرصة مهيأة للتخلص من الحوثيين، لكن حصلت وساطات طالبت بوقف التصعيد وحقن الدماء، وإلا كنا أنهينا الحوثيين ذاك اليوم".

وفي تعليقها ضمن الوثائقي، أشارت قناة "العربية" إلى أن علي عبدالله صالح غادر منصة الاحتفال يومها وهو يدرك أن قرار تصفيته قد اُتخذ، ولم يتبقَ سوى تحديد توقيته وطريقته.