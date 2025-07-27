شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صادمة ...الكشف عن خفايا اعتراف مدين علي عبد الله صالح بقتل والده في قرية الجحشي بسنحان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مقربة من أسرة ال عفاش عن أسباب اعترافات مدين علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، عن مقتل والداه على يد "المتحوثين" في قبيلة سنحان ، مؤكدًا أن عملية الاغتيال تمت في قرية "الجحشي"، جنوب شرق العاصمة صنعاء، إبان المواجهات التي اندلعت في ديسمبر 2017 .

وقال مدين، في مقابلة بثّتها قناة "العربية"، ضمن وثائقي يكشف الساعات الأخيرة من حياة صالح، إن والده قُتل أثناء محاولته التوجه إلى مسقط رأسه في قرية "بيت الأحمر"، بمديرية سنحان، حيث كان يسعى للتحصن هناك استعدادًا لمواجهة الحوثيين، عقب إعلانه انتفاضة ديسمبر 2017، التي دعا فيها لاستعادة مؤسسات الدولة والتخلّص من هيمنة الحوثيين .

وأضافت المصادر ان صالح قُتل إلى جانب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، عارف عوض الزوكا، على يد عناصر من "متحوثي سنحان"، ومازال أحدهم يحتفظ بـ"الجنبية" الخاصة بالزوكا ، والتي أُخذت منه عقب تصفيته. واعقبها قاموا الجناة بالرقص على جثة والده، وصوّروا مقاطع فيديو للحادثة، أرسلوها لاحقًا إلى زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي .

وتُعد تصريحات مدين، بحسب مراقبين، مناقضة للرواية الرسمية التي تبنّاها إعلام حزب المؤتمر الشعبي العام عقب مقتل صالح، ما يُشير إلى وجود رواية داخلية لم تُكشف تفاصيلها سابقًا، تتعلق بخيانة من داخل سنحان – مسقط رأس الرئيس الراحل – تورط فيها مقربون منه .

ولم تتوقف الحادثة عند اغتيال والده ورفيقه الزوكا، بل تبعها قيام الميليشيا الحوثية باعتقال عدد من إخوانه في قرية "سيان"، التابعة لمديرية سنحان، في خطوة استفزازية واعدائية .

وتعكس تصريحات مدين حجم الألم والغضب الذي لا يزال يكتنف أسرة الرئيس الراحل، وسط تأكيدات لمصادر مقربة من "آل عفاش" بأنهم لم ينسوا من "القتلة المباشرين"، والذين خانوا صالح من محيطه القريب في لحظات مصيرية من تاريخ اليمن .